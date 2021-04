Ubiratã Auto Peças: Manutenção do veículo; passos essenciais

A manutenção do veículo é essencial e existem algumas recomendações que podem evitar que, mais tarde, o proprietário tenha severos prejuízos.

Uma das dicas é manter-se atento a eventuais sinais, barulhos e alterações. Isso é fundamental para garantir que o diagnóstico de eventuais problemas no seu veículo seja feito antecipadamente, evitando danos mais severos.

Outra recomendação é verificar os componentes mecânicas (como o motor, embraiagem/freio, sistemas de refrigeração, filtros, etc) e componentes elétricas (como baterias, sistemas automáticos de vidros ou escovas de limpar os vidros).

Todo o processo de manutenção do veículo deve ser feito com regularidade, sendo recomendada uma postura ativa sobre a análise ao comportamento do carro, para que possam ser detectados de forma rápida, os problemas que podem estar acontecendo.

Além disso, trocas de óleo e filtros são exemplos de manutenção que deveriam ser feitas de forma preventiva, para evitar danos mais profundos.

Estes passos são muito importantes para a economia e também para prevenção. Lembre-se que a manutenção do veículo é, também, uma forma de garantir a sua segurança no trânsito e pode evitar acidentes graves.

Manutenção e prevenção de danos

Manter o veículo é algo que deve ser feito sempre. Esse processo implica que o proprietário esteja atento a vários aspetos do carro. Para começar, a verificação e a troca do óleo deverá ser feita com regularidade, sendo que, para garantir a vida útil do veículo, a escolha desse produto deve considerar as recomendações do fabricante.

Ficar atento à quantidade de combustível que o seu carro gasta também é importante. Aumentos inexplicáveis no consumo podem significar que o veículo tem algum problema e precisa de ser visto pelo mecânico.

Além disso, uma vez que o motor é o coração do automóvel, é importante que esteja funcionando perfeitamente. Vale a pena recordar que este tipo de reparação costuma ser cara. Essa ideia vale, também, para todo o sistema de freios e a bateria.

No seu carro, deverá ainda ser avaliado, com frequência, o estado do sistema de refrigeração, de iluminação, de direção e até as palhetas do para-brisa. Embora possam parecer menos importantes, esses elementos do veículo são fundamentais para garantir a sua segurança e a dos demais usuários do trânsito, já que impactam diretamente na visibilidade.

Os pneus são outros dos elementos que precisam ser verificados com frequência, para garantir uma manutenção preventiva. Se estiverem descalibrados, desalinhados com a direção ou gastos, você pode estar colocando sua vida em risco.

Dicas para poupar

Evidentemente, pensar na manutenção do carro é pensar em gastos. A necessidade de trocar peças obriga o proprietário a pensar dispender de um valor que possa fazer falta no orçamento final.

Algumas da peças que podem apresentar problemas, no entanto, como os pneus, o fluído de refrigeração, o óleo do motor ou mesmo as baterias, filtros e embraiagens/freios podem ser encontradas pelos melhores preços na Ubiratã Auto Peças.

Ainda assim, se você realmente quiser poupar com o seu veículo, a melhor forma de economizar é mesmo fazer uma manutenção preventiva do seu carro. Quando a manutenção preventiva é feita, a resolução dos problemas do seu veículo é mais rápida e os gastos são menores. Além disso, assim você evita colocar em perigo a sua vida e a dos demais usuários, conquistando uma condução bem mais segura e tranquila.

