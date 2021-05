Moritafarma Farma & Farma: 5 alimentos que ajudam na prevenção ao câncer

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a má alimentação é a segunda maior causa de câncer, ficando atrás apenas do cigarro. Conforme estudos do Instituto, 20% dos tumores malignos e 35% das mortes por esta doença possuem relação com hábitos alimentares. Por este motivo, manter uma alimentação saudável é uma das formas mais significativas de prevenção da doença. Pensando nisso, confira 5 grupos de alimentos que devem ser incluídos no seu prato para hábitos mais saudáveis:

● Espinafre e couve: auxiliam na prevenção do câncer de pele, devido a presença de compostos chamados luteína e zeaxantina;

● Tomate, goiaba e melancia: aliados na prevenção de câncer de próstata e mama por serem ricos em licopeno;

● Peixes (sardinha, salmão e atum): previnem o de câncer de mama, próstata e cólon pela intensa quantidade de Ômega-3 que possuem;

● Frutas vermelhas e roxas (amora, morango, açaí, uvas, etc): contribuem na prevenção do câncer de mama, reto, cólon, boca, esôfago, estômago e pâncreas, em decorrência da ação dos antioxidantes flavonoides denominados antocianinas;

● Alho e cebola: previnem o câncer de estômago, o motivo é a presença de alicina -um composto sulforado.

