Polícia Civil de Campina da Lagoa prende último envolvido em tentativa de homicídio

A Polícia Civil de Campina da Lagoa cumpriu mandado de prisão no sábado, com a detenção de um homem que participou de uma tentativa de homicídio ocorrida no município, no dia 16 de janeiro desse ano.

A vítima foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, quando saía da sua residência em seu veículo.

De acordo com as informações, quatro homens em um Fiat/Argo preto, chegaram e um deles desceu do carro e descarregou uma pistola calibre 9mm contra ele. Em razão da rápida intervenção médica, a vítima conseguiu sobreviver.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu por questões atreladas ao tráfico de drogas e ao contrabando de cigarro, mais precisamente sobre disputas territoriais e pela gestão nos negócios.

Com a quarta prisão envolvendo o mesmo caso, a Polícia Civil encerra a investigação. Os quatro indivíduos que participaram da tentativa permanecem presos, à disposição da Justiça.

Fonte: Tá Sabendo

