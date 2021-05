Ubiratã Auto Peças: Respeite os prazos para troca de óleo do seu carro

Para que toda a parte mecânica e elétrica do carro funcione perfeitamente, é recomendado que o proprietário do veículo respeite os prazos estabelecidos para que seja realizada a troca de óleo do carro.

É recomendado, para que o óleo não seja contaminado ou oxide no decorrer do tempo, que ele seja trocado em intervalos de 5.000 km ou 10.000 km, de acordo com o que diz o fabricante. O ideal é sempre realizar a troca completa, já que apenas completar pode misturar o óleo novo com usado.

Sobre o uso de aditivos: não é necessário. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) prevê que as marcas de aditivos coloquem nas embalagens a informação de que eles não são essenciais para o bom funcionamento do óleo já colocado na troca de oleo.

Temos o óleo ideal para seu veículo.

Venha nos fazer uma visita!!!

Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 1076 –

Telefones (44) 3543 4860 / 9 9981 2918 / 9 9965 4027 / 9 9921 8161

Email: marcodoreto1@hotmail.com