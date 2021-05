Cinco são encaminhados a delegacia por porte de drogas em Ubiratã

A equipe da ROCAM realizava patrulhamento no Distrito de Yolanda nesta quinta-feira (06), quando avistou um veículo VW/GOL, com cinco indivíduos do sexo masculino.

Foi dado voz de abordagem, sendo que no momento em que o condutor estava estacionando o veículo, foi possível visualizar que um dos passageiros de trás, com camiseta branca, colocou uma mochila no porta-malas.

Durante a abordagem, na referida mochila foi encontrado em seu interior uma sacola com substância análoga a maconha. O indivíduo de camiseta branca disse que a mochila com a substância não era dele, porém não apresentou explicação plausível sobre quem seria o dono da referida mochila.

Todos os indivíduos foram conduzidos para a 50 DRP, juntamente com a substância que pesou 124 gramas para que sejam realizados os procedimento de polícia judiciária.

Fonte: 3°CRPM – 11°BPM-2°CIA

