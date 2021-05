Historeando: Cruz utilizada na primeira Missa celebrada no Brasil no ano de 1500

A Cruz, levada por Pedro Álvares Cabral, está exposta no Tesouro-Museu da Sé de Braga, Portugal.

A primeira missa no Brasil foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade e bispo português, num domingo, 26 de abril de 1.500 na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia.

Daqui ela não sai, em hipótese alguma.” O “ela” é a cruz da primeira missa realizada no Brasil. O “aqui” é Braga, cidade do norte de Portugal. O autor da frase é o monsenhor Eduardo de Melo Peixoto, o cônego Melo, deão (presidente) do cabido (corporação de cônegos) metropolitano da catedral da Sé de Braga.

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) bem que tentou levar a cruz para o Brasil, para as comemorações dos 500 anos do Descobrimento. Tudo o que conseguiu foi 16 réplicas