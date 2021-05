Historeando: O ciclista adolescente baiano que pedalou de Salvador a Nova York

Rubens Pinheiro, um adolescente baiano, de Salvador, resolveu, aos 16 anos de idade, realizar um feito notável: Viajar por cerca de 18 mil quilômetros da capital baiana até Nova York, nos Estados Unidos. Tudo isso em 1927.

A ideia veio depois que Rubens, ao brigar com seus pais, foi andando até o Rio de Janeiro.

No caminho, durante sua passagem pelo Espírito Santo se deparou com um Pernambucano que pedalava de Recife a Buenos Aires.

Rubens falou ao viajante sobre a vontade de fazer o percurso, mas o ciclista pernambucano disse, de forma preconceituosa, que baiano não gostava de pedalar ou de fazer esforços.

Revoltado, o garoto voltou para Salvador e pediu patrocínio a comerciantes da cidade. Em cima de sua bicicleta Opel, de fabricação alemã, Rubens partiu da Capital em 1927 e chegou a Nova York em 1929, dois anos depois.

O baiano passou por cerca de 11 países. Foi recebido no México com palmas e deu uma volta com mais de 200 ciclistas que esperavam sua passagem na Capital do país.

Em Nova York, Rubens foi recebido por brasileiros que moravam no Brooklyn. Participou de um jantar na localidade e morou um tempo de favor na casa de um conterrâneo. A embaixada brasileira deu apoio logístico para que Rubens pudesse voltar, com sua bicicleta guerreira, em um navio fretado.

Chegando em Salvador foi recebido com palmas. Casou-se e viveu como uma celebridade.

Nos caminhos que percorreu necessitou da ajuda de pessoas de toda a América Latina. Rubens passou o resto da vida falando como o povo do continente Americano era bonito, acolhedor e mais do que tudo, sofredores mas felizes.

