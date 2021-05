Luis Felipe Manvailer é condenado a 31 anos de prisão

Luis Felipe Manvailer foi condenado a 31 anos de prisão, pelo Tribunal do Júri de Guarapuava, na noite desta segunda-feira (10), pela morte da esposa Tatiane Spitzner.

O julgamento levou seis dias, considerando as pausas, e a sentença foi dada por volta das 19h40.

A pena levou em consideração quatro qualificadoras do crime: feminicídio, motivo fútil, meio cruel e asfixia.

Durante o depoimento ele afirmou por várias vezes que era inocente.

Manvailler estava preso em Guarapuava há dois anos, 19 meses e sete dias.

Tatiane Spitzner morreu após cair do 4° andar do prédio em que morava com o marido em Guarapuava, em julho de 2018.

Segundo o Ministério Público Manvailler matou a esposa e a jogou do prédio.

