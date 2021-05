Policia Militar prende homem por agressão em Ubiratã

A Policia Militar recebeu as informações de que dois homens estavam em vias de fato na Rua Bahia.

No local havia uma grande aglomeração de pessoas e com a chegada da policia um dos envolvidos na briga se evadiu pulando alguns muros.

As vítimas seria uma mulher que já teve um relacionamento amoroso com o agressor e um sobrinho dela que ao tentar protege – la também acabou sendo agredido e estaria com um corte em uma das mãos provavelmente ocasionado por uma arma branca. Já a mulher com algumas lesões pelo rosto e mãos.

Em diligencia a equipe recebeu informações que o suspeito estaria na Rua Epitácio Pessoa. Chegando ao local informado, ao avistar a viatura o homem tentou se evadir novamente sem sucesso, sendo encaminhado para a delegacia de Ubiratã para os procedimentos cabíveis.

