Dos 1728 casos de Dengue na região; 715 é em Ubiratã

Dos casos de dengue confirmados em 20 municípios da região de Campo Mourão somam 1728 no último informe da Secretaria de Estado da Saúde. Os municípios de Campina da Lagoa e Ubiratã somam 1456, Campina lidera o ranking com 741 casos seguido de Ubiratã com 715.

O Informe Epidemiológico da Dengue divulgado pela Secretaria da Saúde do Paraná registra 1.383 novos casos da doença. Agora o Estado soma 14.843 casos confirmados desde o início do período, em agosto do ano passado.

Deste total, 13.083 casos são autóctones, ou seja, de pessoas que contraíram dengue no município de residência. Quatro municípios apresentam casos autóctones pela primeira vez no período Pranchita, Campo Bonito, Alvorada do Sul e Carlópolis.

Nenhum novo óbito foi registrado nesta semana. O período contabiliza 19 óbitos; 6 pessoas residiam em Londrina, 3 em Foz do Iguaçu, 2 em Paranaguá, 2 em Cambé, e mais um óbito de pessoas que residiam nos municípios de Paraíso do Norte, Santo Antônio do Caiuá, Maringá, Apucarana, Alvorada do Sul, e Assaí.

“O combate ao mosquito Aedes aegypti é papel de toda população, é importante repetirmos sempre que a principal medida preventiva para a dengue é a remoção dos criadouros, evitar o acumulo de água nas áreas externas e internas das residências, pois estes pontos podem se transformar rapidamente em criadouros para o mosquito”, alertou o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto.

O Informe registra ainda 69.609 notificações para a dengue, destes 31.109 já foram descartados e 13.794 casos seguem em investigação.

Números dos municípios da região

Altamira do Paraná 12

Araruna 1

Barbosa Ferraz 15

Boa Esperança 51

Campina da Lagoa 741

Campo Mourão 17

Corumbataí do Sul 1

Engenheiro Beltrão 1

Fênix 1

Goioerê 9

Iretama 10

Juranda 63

Luiziana 4

Mamborê 3

Moreira Sales 6

Nova Cantu 15

Peabiru 7

Quinta do Sol 5

Rancho Alegre do Oeste 2

Roncador 43

Terra Boa 6

Ubiratã 715

.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde

