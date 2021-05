Jovem de 26 anos é morto com golpes de faca em Cafelândia

Por volta de 21h30 da noite desta quarta-feira (12), a Polícia Militar de Cafelândia foi solicitada em apoio pela equipe do SAMU, para atender uma vitima com ferimento de faca na rua vereador Luiz Picolli, na região central da cidade.

No local foi constatado que um jovem de 26 anos, identificado como sendo Ademir Roberto Benítez de 26 anos encontrava-se no interior da residência caído no chão no quarto, com ferimentos no abdome, onde foi contatado o óbito.

Segundo informações Ademir Roberto Benítez, bateu à porta e entrou e disse se podia ficar ali, o morador pediu se tinha acontecido algo ele disse que não, chegou a sair da residência e logo voltou, foi quando bateram a porta, a própria vítima abriu e disse “faz isso não Baiano”, (apelido suspeito), foi quando o autor disse: “É VOCÊ QUE EU QUERO” e puxou de uma faca, (segundo o morador), e começaram as agressões, o casal de moradores saiu correndo da casa e Ademir correu para o cômodo do fundo e acabou sendo morto sob o colchão no chão, com golpes na região do abdômen.

Ele era morador do bairro Alvorada e o fato ocorreu na região do centro.

Algumas testemunhas chegaram a relatar que viram um carro branco na frente da casa, (não sabendo identificar o modelo), e que poderia ter mais uma pessoa junto, mas não foi possível identificar pelo fato de estar escuro.

A Polícia não descarta a motivação de “acerto de contas), e segue com as investigações.

Com informações do Portal O Novo Oeste.

Publicidade: