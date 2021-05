Ladrão aponta arma para PM e morre com tiro na cabeça em Goioerê

Um assaltante de 30 anos, identificado pelas iniciais J.D.M., foi morto pela Polícia Militar com um tiro na cabeça, enquanto tentava levar o veículo Range Rover de uma mulher, em Goioerê. Ele estava acompanhado de pelo menos mais dois comparsas e chegaram em um veículo Jeep Renegade.

Um vídeo que começou a circular ontem nas redes sociais, mostra o momento em que os criminosos chegam e dominam a mulher que estava com um veículo Range Rover. Dois dos bandidos entram no Jeep e outro fica com a mulher no Range Rover.

Durante a ação, a mulher consegue sair do carro, no momento em que uma viatura da Polícia Militar se aproxima. J.D.M. aponta uma arma para os policiais, mas a equipe reage e o ladrão leva um tiro na cabeça. Em estado gravíssimo ele foi encaminhado para a Santa Casa de Goioerê, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

(Informações e foto: Goionews/Tá sabendo)

