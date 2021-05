PARANÁ RECEBE NOVO LOTE COM 244,8 MIL VACINAS CONTRA A COVID-19

O Paraná recebeu nesta quinta-feira (13) mais 244,8 mil vacinas contra a Covid-19, sendo 118 mil doses da Covishield, produzida pela AstraZeneca e Fiocruz, além de 126.800 doses da CoronaVac, da parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan. Os imunizantes fazem parte da 19ª remessa de distribuição do Ministério da Saúde.

De acordo com a pauta do Governo Federal, a AstraZeneca deve ser utilizada para complementação de esquema vacinal de pessoas de 65 a 69 anos com a segunda dose. Já o imunizante CoronaVac será destinado como segunda dose (D2) para conclusão dos esquemas incompletos e/ou continuidade da vacinação do grupo prioritário de comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente grave.

“Este novo lote irá suprir a necessidade de doses de CoronaVac para D2, além de possibilitar a continuidade da vacinação dos grupos prioritários. É importante que os municípios sigam as instruções do Ministério da Saúde para aplicação das doses, garantindo a estratégia de esquema vacinal completo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

VACINAS

Até o momento o Paraná recebeu 4.361.260 doses de vacina contra a Covid-19. São 2.488.400 doses de CoronaVac, 1.840.100 doses de AstraZeneca e 100.620 doses da Pfizer.



Segundo o Vacinômetro, até às 17h30 desta quinta-feira (13), 3.168.926 vacinas haviam sido aplicadas no Estado, sendo 2.080.122 D1 e 1.088.804 D2. Ao todo 2.080.122 paranaenses já completaram o esquema vacinal com as duas doses do imunizante contra a doença.

