PRF recupera caminhão roubado sobre ponte do Rio Piquiri em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão com alerta de roubo no início da tarde desta quinta-feira (13) na BR 369, em Ubiratã.

Conforme informações da polícia, o condutor descumpriu ordem de parada e abandonou o veículo sobre a ponte do Rio Piquiri e tentou fugir do local pulando no rio.

O caminhão foi roubado no município de Matelândia. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

