Historeando: O Dia em que 15 mil Soldados Alemães se Renderam aos Brasileiros

A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi a força militar brasileira que contava com 25.445 soldados, responsáveis pela participação do país na Segunda Guerra Mundial, no Teatro de Operações do Mediterrâneo (Aliados), especificamente na Itália.

Chamados popularmente de ”Pracinhas”, expressão que surgiu de ”sentar à praça” (quem se alistava nas Forças Armadas, nas patentes mais baixas), tinham como símbolo uma cobra fumando seu cachimbo, pois remetia a uma insinuação da época que dizia ser ‘’mais fácil uma cobrar fumar do que o Brasil entrar na guerra’’. Para esses, eu só digo: ‘a Cobra Fumou!’.

Em 29 de Abril de 1945, durante a Batalha de Fornovo di Taro (Itália), ocorreu um dos feitos mais grandiosos da nossa Tropa. A rendição da 148° Divisão de Infantaria Alemã, com seus 15 mil soldados e dois Generais.

Comandantes Alemães se rendendo aos brasileiros.

Após serem completamente cercados pelos brasileiros, os alemães se encontravam impossibilitados de qualquer tipo de retirada. Os Comandantes Brasileiros então, enviaram intermediários aos alemães para que se rendessem e evitassem um sacrifício inútil de vidas de ambos os lados.

Inúmeros soldados alemães e italianos se dirigindo aos campos de de rendição instalados pelos brasileiros.

Como resultado, nada menos de 14.779 alemães e italianos se tornaram prisioneiros em dois campos próximos, instalados pelos brasileiros. O General alemão Otto Fretter-Pico e o General italiano Mario Carloni foram escoltados até Florença pelo General Falconiere e General Zenóbio, que os entregaram ao 5º Exército Norte-Americano, juntamente com 6 milhões de liras também tomados pelos brasileiros, conta um relato da época.

Soldados brasileiros examinam a pilha de armas das forças alemães capturadas.

A FEB concluiu a Campanha de Guerra na Itália como os únicos a aprisionar uma Divisão Alemã inteira antes do armistício.

