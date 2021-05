Abuso e exploração infantil: PCPR combate o crime

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), a Polícia Civil do Paraná está nas ruas para cumprir 14 mandados de prisão contra suspeitos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Os mandados são cumpridos simultaneamente nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa, Maringá e Foz do Iguaçu. Durante a semana passada outros cinco mandados de prisão já foram cumpridos, sendo um na Capital, um em Maringá e três em Ponta Grossa.

COMBATE

O dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes foi instituído oficialmente no país através da lei n° 9.970, de 17 de maio de 2000. A data foi escolhida em memória de Araceli Crespo, uma menina de oito anos, que foi raptada, drogada, estuprada e assassinada em Vitória, no Estado do Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973.

Anualmente, a PCPR realiza campanhas e ações para relembrar esse dia com a finalidade mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Além de combater o abuso e a violência sexual infantil.

Para denunciar anonimamente você pode ligar para o disque 100 ou 181.

Assessoria

Publicidade: