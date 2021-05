Colisão entre Parati e caminhão é registrado na BR 369

Uma colisão envolvendo um caminhão e um veículo Parati foi registrado na tarde desta terça – feira (18), na BR 369 próximo ao Parque Industrial em Corbélia.

A Parati seguia para a cidade de Cianorte pela rodovia quando um caminhão saia do Parque Industrial, o condutor do veículo não conseguiu parar a tempo e colidiu na lateral do caminhão.

Socorristas da Viapar, SAMU e uma equipe da Defesa Civil estiveram no local para prestar atendimento. Uma ocupante do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao PAM para avaliação médica, já o condutor dos dois veículos não precisaram de atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência.

Fonte e foto: Portal Corbélia

Publicidade: