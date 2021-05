Nova Aurora é contemplada: Governo ativa 20 novos leitos exclusivos Covid-19 em quatro municípios

O Governo do Estado ativou 20 novos leitos exclusivos para atendimento à Covid-19 no Paraná, sendo 14 UTIs e seis enfermarias. As ampliações foram realizadas nos municípios de Nova Aurora (Oeste), Guarapuava (Centro-Sul), Missal (Oeste) e Maringá (Noroeste) entre o último sábado (15) e segunda-feira (17).

A pasta também enviou três respiradores para uma Unidade Básica de Saúde de Guarapuava para auxiliar no atendimento de pacientes com Covid-19, até que sejam transferidos para leitos exclusivos.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou nesta segunda de uma reunião virtual com representantes do município de Guarapuava para anúncio de medidas mais restritivas na cidade, conforme proposto pelo prefeito Celso Góes, e aproveitou a ocasião para anunciar cinco leitos de UTI e seis de enfermaria no Hospital São Vicente.

“É importante que o Estado e os municípios estejam alinhados no enfrentamento da pandemia, com o objetivo de salvar vidas. Estes leitos irão dar suporte aos serviços de saúde da região, evitando que nenhum paciente precise se deslocar para receber atendimento, fortalecendo a regionalização da saúde no Paraná”, disse Beto Preto.

Segundo o secretário, a ampliação dos leitos é finita e não deve servir como respaldo para descumprimento de medidas restritivas. “Iremos ampliar enquanto tivemos possibilidade, lembrando que os recursos são finitos. É preciso que a população mantenha as medidas de prevenção e higiene e evite a contaminação pelo vírus”, acrescentou o secretário.

Além de Guarapuava, foram abertos dois leitos de UTI no Hospital Doutor Aurélio, em Nova Aurora; dois leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Missal; e cinco leitos de UTI na Santa Casa de Maringá.

Dados – Segundo a Regulação de Leitos Estadual, o Paraná tem 4.709 leitos exclusivos Covid-19. Destes, 1.920 são UTIs e 2.789 enfermarias. A ocupação é de 95% e 76%, respectivamente.

Desde o início da pandemia, o Paraná já encaminhou para pagamento referentes a diárias de leitos Covid cerca de R$ 249 milhões para os hospitais que fazem parte do plano de atendimento a pacientes suspeitos e/ou confirmados com a doença.

AEN-PR

Publicidade: