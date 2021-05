Terceira onda de Covid-19 é prevista para ocorrer no Brasil

Uma terceira onda de contágios de Covid-19 pode ocorrer no Brasil, segundo cientistas do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, devido aos baixos índices de isolamento social e à vacinação. De acordo com o instituto, o país pode atingir 751 mil mortes pelo novo coronavírus até o dia 27 de agosto.

Entretanto, o número pode crescer devido ao cenário brasileiro, isso porque a pesquisa foi feita considerando que 95% das pessoas respeitem a utilização de máscaras, o que não tem ocorrido. Além disso, a variante P1, de Manaus, pode agravar a situação, assim como a redução do uso de máscara por parte das pessoas já vacinadas.

Neste contexto, o país poderia voltar a registrar 3.300 mortes diárias já na segunda quinzena de julho, atingindo o número de 941 mil vidas perdidas até 21 de setembro. As projeções do Instituto têm acertado e são utilizadas pela Casa Branca, em Washington, e pela Organização Pan-Americana de Saúde.

Com informações da TV Cultura

Publicidade: