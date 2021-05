Como assistir futebol online?

Hoje em dia é cada vez mais comum que as pessoas assistam suas programações favoritas pela internet, através das plataformas de streaming. Não é à toa que vemos novos streamings sendo lançados com frequência, como o Disney Plus e o Paramount Plus, ambos com um vasto conteúdo de filmes e séries.

Mas, nem só de séries e filmes vivem os streamings. Os esportes são outro nicho muito procurado pelo público e já existem plataformas exclusivas para assistir futebol online , seja ao vivo ou on demand. Então, se você é um apaixonado por futebol, confira aqui nossas dicas com os melhores streamings para você assistir online aos jogos dos principais campeonatos nacionais e internacionais.

Uma das novidades em matéria de streaming de futebol no Brasil é a plataforma Estádio TNT Sports, um serviço pago mediante assinatura mensal ou anual, lançado em janeiro de 2021 e que veio para substituir o antigo Esporte Interativo Plus. No Estádio TNT Sports, você assiste ao vivo os jogos da Nations League, da UEFA Champions League, ao Campeonato Italiano e a várias partidas da série A do Brasileirão.

Além disso, na plataforma você ainda confere as eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo e os principais jogos amistosos com as melhores seleções europeias. O conteúdo do Estádio TNT Sports pode ser acessado através do site oficial da plataforma ou pelo aplicativo próprio, que está disponível para download na Google Play e na App Store.

O conteúdo completo do Estádio TNT Sports está incluso na assinatura do plano família do UOL Play, mas se você preferir, também pode contratar a plataforma separadamente.

Outras boas opções de streaming para quem quer assistir futebol online gratuitamente são as plataformas MyCujoo e OneFootball. O MyCujoo possui muito conteúdo nacional: transmite partidas da Copa do Brasil Sub-20, jogos exclusivos da Copa do Brasil que não são exibidos na TV Aberta, além do Campeonato Brasileiro Feminino e da série D do Brasileirão.

No MyCujoo, você ainda consegue assistir gratuitamente vários jogos de campeonatos internacionais de futebol. Para acessar, basta fazer o download do MyCujoo na Play Store ou na App Store. Mas, também é possível assistir aos jogos no computador pelo site oficial mycujoo.tv/pt-br

O OneFootball é outra plataforma que transmite jogos de futebol ao vivo gratuitamente.

Nela, você pode assistir futebol no celular sem pagar nada: basta fazer o download do app OneFootball no seu smartphone. Mas, se preferir, pode ver as partidas no computador, através do site. No OneFootball, você terá acesso a centenas de campeonatos internacionais, como a Ligue 1 Uber Eats da França e a Bundesliga, da Alemanha.