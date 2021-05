Morador sai para o trabalho e tem residência arrombada em Nova Aurora

Na manhã de terça-feira (18), uma casa foi arrombada e teve pertences furtados enquanto o morador estava no trabalho. O furto aconteceu no bairro Jardim Pioneiros I em Nova Aurora. O autor do furto arrombou a janela da sala adentrando em seu interior, que foi subtraído da residência um televisor Samsung de 55 polegadas de cor preta.

Segundo a vítima, por volta das 11h10min, a mesma esteve em sua residência e percebeu dois individuo suspeito próximo a residência e também observou um veículo VW/ Gol de cor vermelha duas portas com os mesmos suspeitos em seu interior. Após isto foi trabalhar e quando retornou as 13h10min, já teriam arrombado sua residência, motivo este dela suspeitar do veículo e dos indivíduos.

A equipe policial do município foi acionada e realizou patrulhamento na cidade, porém sem êxito em localizar o referido veículo e os suspeitos do furto. O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora para procedimentos cabíveis.

Com informações da PMPR

