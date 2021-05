Campina da Lagoa registrou três mortes por Covid – 19 dentro de poucas horas

O município de Campina da Lagoa registrou três mortes dentro de poucas horas no início desta quinta-feira (20). As vitimas são 1 homem de 63 anos, e uma mulher de 57 anos que estavam internados na Santa Casa em Campo Mourão e uma mulher de 47 que estava internada em Ubiratã e veio a óbito no final da tarde de ontem(19) .

Com os falecimentos ocorridos, o município chega 41 o número de óbitos desde o início da pandemia do novo Coronavírus.

O município segundo o último Boletim Covid-19 divulgado pela secretaria trouxe 1290 casos confirmados, 14 a mais do que o boletim do dia anterior, ainda segundo o informe, 90 pacientes aguardam resultados de exames e outras 398 pessoas estão sendo monitoradas.

Até o dia de ontem havia 14 pacientes internados, sendo 07 em enfermarias e 07 em UTI. O município havia registrado 39 óbitos.

