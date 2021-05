Pai, mãe e filha de dois anos são mortos a tiros dentro de casa em Paranaguá

Um casal e um criança de dois anos foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (20), em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Uma outra criança, de cinco anos, que também é filha do casal, conseguiu fugir. O crime aconteceu na Rua Fabio Andreatta, na Vila Rute. Moradores vizinhos acionaram as equipes da Polícia Militar e do Samu.

Segundo informações repassadas à reportagem, no local foi encontrado um jovem de 27 anos executado com tiros na cabeça, a esposa dele que tinha a mesma idade alvejada por vários disparos, a filha do casal, de dois anos que foi atingida por tiros na região do tórax, quando estavam deitados na cama.

O menino de cinco anos, que estava em outro quarto conseguiu fugir e agora está sob os cuidados do Conselho Tutelas.

A polícia investiga o triplo homicídio e ainda não sabe se foi um ou vários atiradores, assim como a motivação dos crimes.

Os corpos foram encaminhados para a perícia.



Banda B

Publicidade: