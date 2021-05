Deputado Frangão disponibiliza R$ 800.000,00 para Santa Casa de Ubiratã

O ex-prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, o Baco, divulgou em suas redes sociais, neste sábado (22), que o deputado federal Hermes “Frangão” Parcianello disponibilizou através de emendar parlamentar, uma verba no valor de R$ 800.000,00 para ser utilizado na aquisição de equipamentos médico-hospitalares para a Santa Casa.

Baco, representando o grupo político que disputou a última eleição, agradeceu ao deputado Frangão por atender prontamente o pedido das lideranças do MDB, seu partido e das demais siglas que concorreram na última eleição, em prol da Santa Casa.

O ex-prefeito esteve com a Dra. Célia Seiko Tanaka, presidente da Santa Casa, entregando lhe o ofício do deputado Frangão. Segundo Baco, Frangão se sensibilizou com este momento difícil pelo qual passa nosso país e também o município de Ubiratã. “Mais uma vez o deputado contribuiu com este importante hospital que tem feito um trabalho louvável em prol da saúde e da vida de nossa população”.

De acordo com a publicação, os recursos na ordem de R$ 800.000,00 serão utilizados na aquisição de equipamentos. “Informo também que já foi solicitado ao deputado Frangão recursos para custeio da Santa Casa e que logo deverão ser repassados para o hospital”, disse Baco.

Baco finaliza agradecendo ao deputado Frangão por sempre contribuir com Ubiratã e com a Santa Casa.

