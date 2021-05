POLICIAL MILITAR DO PARANÁ MORRE APÓS TIROTEIO

Um policial militar de 29 anos e um homem ainda sem identidade morreram após um intenso tiroteio na Avenida Arthur Thomas, Zona Oeste de Londrina, no fim da noite de sexta-feira (21). A troca de tiros aconteceu praticamente em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará, momento em que dezenas de pessoas esperavam atendimento.

Segundo informações confirmadas no local, vários tiros foram ouvidos.

A investigação não descarta nenhuma hipótese, mas até o momento, a mais plausível é a de que o policial teria reagido a uma tentativa de assalto, atirou no suspeito, e também foi alvejado por ele. O PM era Luan Mateus Rodrigues, ele era lotado na 9ª Companhia da Polícia Militar de Iguaraçu, na Região Metropolitana de Maringá.

Os próprios pacientes e funcionários da UPA ajudaram socorrê-lo. Uma mulher que auxiliou no socorro contou à reportagem que visualizou ao menos dois disparos na região do tórax do policial, e disse também que ele estava consciente quando recebeu os primeiros socorros, mas que pedia ajuda porque não conseguia respirar.

“Ele só dizia o nome dele, que era policial, e que tinha uma filha pequena“, relatou. Ela complementou que naquela situação, Luan também pediu para que as pessoas fizessem uma oração à ele. De acordo com informações apuradas na UPA, além dos dois tiros no peito, o policial teria sido baleado mais vezes, recebendo ainda ao menos um disparo na região da axila.

Ele chegou a ser levado para dentro da unidade, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, entrando em óbito minutos depois.

O suspeito que teria tentado praticar o assalto morreu com vários disparos. Ele recebeu tiros na cabeça e em outras partes do corpo. A forma como os disparos o atingiram colocam dúvidas sobre a capacidade de reação do suspeito – que por sua vez, também matou o policial. Por esse motivo, existe a suspeita que mais pessoas possam estar envolvidas na situação

