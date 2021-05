Homenagens repercutem a morte do ex-governador Jaime Lerner

Diversas autoridades, políticos e personalidades manifestaram, por meio das redes sociais, notas de pesar pela morte de Jaime Lerner.

O ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná morreu nesta quinta-feira, 27, aos 83 anos. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após apresentar um quadro de febre.

Acompanhe as mensagens:

“Eu convivi com o Jaime Lerner, tive esse privilégio. Jaime Lerner, um homem com a visão de estadista. Ele pensava lá na frente e muito do que temos hoje em Curitiba, no Paraná, foi este olhar no futuro. Ele sonhava, mas ele conseguia com o jeito dele transformar esse sonho dele individual em sonho coletivo, num sonho de todos. É fácil! Você abre uma janela em Curitiba, na sua casa, no seu apartamento, e olha para a cidade e vê o Jaime Lerner. Só isso. Descanse em paz, Jaime!”

Luiz Carlos Martins, radialista e deputado estadual.

Estou chorando muito aqui. Jaime era o filho favorito da minha mãe.

Luca Rischbieter, pedagogo e escritor. Filho de Fanchette Garfunkel Rischbieter, que nomeia, por decisão de Jaime, o Jardim Botânico.

Me tocou profundamente o falecimento do meu contemporâneo, na vida e na política, Jaime Lerner. Tínhamos concepções diferentes da política e da administração pública, mas ninguém pode ocultar, deixar de considerar, o brilho e o talento do Jaime Lerner na administração de uma cidade, dentro da visão liberal que ele tinha no processo político. Sinto profundamente a morte do Jaime, e ao mesmo tempo tenho a certeza de que na história do Paraná e da nossa cidade de Curitiba ninguém poderá desprezar a contribuição inteligente, fundamentalmente na criação do mobiliário urbano, icônico, que o Jaime teve. Eu e a minha família estávamos torcendo pela sua recuperação. Vai com Deus Jaime. Roberto Requião, ex-senador e ex-governador do Paraná.

O maestro do fazer acontecer as boas ideias.Luís Henrique Fragomeni, professor e arquiteto, ex-presidente do Ippuc.

Jaime Lerner tinha amor pelo Paraná. Dedicou uma vida inteira ao Estado, com realizações que transformaram Curitiba e servem até hoje de inspiração mundo afora. Um exemplo que ficará marcado eternamente pelas centenas de obras espalhadas pelo nosso Estado.” Ratinho Junior, governador do Paraná.

Lerner costumava dizer com entusiasmo e sabedoria: Quem cria, nasce todo dia. Nossa homenagem à memória de Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná. Foi grande e foi nosso. O coração curitibano é parte do legado de Jaime Lerner. Nossa amada Curitiba irá honrar para sempre o seu nome. Merece profundo respeito. Rafael Greca, prefeito de Curitiba.

O velório foi realizado na capela do Cemitério Israelita do Água Verde, em Curitiba. O sepultamento ocorreu às 15h desta quinta-feira no Cemitério Israelita do Santa Cândida.

Fonte: Banda B