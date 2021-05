Moritafarma Farma & Farma: Dicas para deixar a fralda mais confortável para seu bebê

Cada maternidade é única e possui suas particularidades, mas existe uma característica dela que é válida para todas as famílias: a troca fralda. Esse é um momento de cuidado que, independente da forma como os papais decidirem criar os seus filhos, é muito similar para todos eles. As crianças devem utilizar fraldas até, pelo menos, os seus dois anos de idade. Até que ocorra o processo de desfralde, a fralda é um item que fará parte do cotidiano da criança e de seus pais e que se não for trocada ou aplicada de forma correta, pode trazer determinado desconforto ao bebê. Confira neste artigo algumas dicas que podem auxiliar neste processo:

Convite para a troca:

Realizar a troca de fraldas do bebê pode ser um momento de muito estresse para os pais e para o bebê, por isso é importante se certificar de fazer este um momento mais leve. Caso a criança já tenha desenvolvido a linguagem expressiva busque não interromper a sua brincadeira para realizar a troca, mas sim lhe conceda a chance de escolher se a troca pode ocorrer agora ou daqui há 3 minutos. Agora, se a criança ainda não consegue entender o que você diz, saiba que bebês muito pequenos já conseguem distinguir o tom de voz que você utiliza, pois a linguagem receptiva se desenvolve cerca de um ano antes da fala. Explique para ele de forma carinhosa o quanto a troca é importante.

A troca:

Durante o momento pode ser interessante envolver a criança no processo, peça sua ajuda para alcançar ou segurar objetos. Pedir para que cante uma música junto com você pode ser uma boa estratégia para distraí-lo. Por último, uma dica valiosa é prepará-lo para este momento, faça com que o bebê dê algumas gargalhadas antes de realizar a troca, assim ele estará mais relaxado e as chances de o momento ser mais sereno aumentam.

Escolha o tamanho ideal:

Definir o tamanho da fralda é algo que possui muita influência sobre o conforto ou desconforto que o bebê pode sentir. Em cada embalagem possui o tamanho da fralda, sendo classificados em sua maioria em recém-nascido (RM), pequeno (P), médio (M), grande (G) ou extra-grande (GG), o que muitos pais não se atentam é na indicação de peso que vem descrita em cada embalagem. Esta é uma informação importante e que serve como guia para os cuidadores de quando a fralda deve ser trocada por outro tamanho mais adequado. Durante as consultas periódicas ao pediatra, se atente ao peso do bebê e procure avaliar se está utilizando o tamanho de fralda ideal para o seu filho. Para saber se o ajuste da fralda está ou não adequado, confira no elástico em volta das pernas se está muito apertado ou não e se o posicionamento também está correto. Para confirmar passe o próprio dedo pelo espaço. Quando for fechar a fralda na cintura, passe três dedos pelo abdômen e confira se está apertada ou confortável. É preciso que esteja na medida certa, se estiver apertada pode causar grande desconforto e irritação ao bebê, caso esteja muito larga pode ser que ocorra o vazamento de de fezes e urina.

Higiene correta:

Este é um importante processo que se feito de maneira incorreta pode trazer grande desconforto ao bebê, já que uma higiene mal feita pode ocasionar assaduras. Com o auxílio de uma toalha ou algodão umedecido em água morna, o movimento de limpeza deve ser único e realizado de cima para baixo, da região limpa para a suja, e não de baixo para cima, de modo que leve as impurezas ao órgão genital da criança. Existem algumas diferenças entre o procedimento quando se trata dos sexos. Quando for menino, é importante que o saco escrotal também seja higienizado com cuidado. Nas meninas, é necessário utilizar o algodão umedecido com mais leveza, se ocorrer o acúmulo de fezes na região vaginal é importante afastar os grandes lábios e realizar a limpeza, se necessário leve-a para um banho. Em ambos os sexos, não se esqueça de higienizar também as perninhas e a região interglútea, a fenda que separa as duas nádegas.

Com todas essas dicas o momento da troca de fraldas será mais agradável para a criança e os pais. Logo, se aplicada de forma correta a fralda será um item que não trará desconforto ao bebê, mas sim segurança e bem-estar para que o bebê brinque ou durma tranquilo e os pais fiquem despreocupados.

