Paraná confirma antecipação de vacina contra Covid-19 para população entre 18 e 59 anos

O Governo do Paraná confirmou, nesta sexta-feira (28), que irá seguir a nova recomendação do Ministério da Saúde e antecipar a vacinação contra Covid-19 para a população entre 18 e 59 anos.

Conforme recomendação do ministério, a aplicação de vacina por ordem decrescente de faixa etária será feita ao mesmo tempo em que grupos prioritários recebem o imunizante.

Anteriormente, o Plano Nacional de Imunização (PNI) previa que esta etapa apenas após todas as pessoas dos grupos prioritários terem sido imunizadas.

No Paraná, ainda não há data prevista para que seja retomada a vacinação por faixa etária.

Contudo, de acordo com o governo estadual, isso será feito com a chegada de novas remessas de vacina e assim que forem aplicadas as doses previstas nas pessoas com comorbidades, gestantes e mulheres que tiveram filhos recentemente.

No Paraná, segundo estimativa do PNI, são 8.820.544 pessoas para receber a vacina contra a Covid-19. O público conta toda a população acima dos 18 anos.

Até esta sexta, 26% do público recebeu o imunizante no estado. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 2.342.837 pessoas receberam a primeira dose da vacina no Paraná, das quais 1.143.086 tiveram o esquema vacinal completado com a segunda dose.

Fonte: G1 Paraná

Publicidade: