Casal de Ubiratã é detido por receptação de veiculo roubado

O casal foi detido por receptação no quilômetro 642 da BR 277 em Céu Azul, na noite de sexta-feira (28).

Conforme informado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), a equipe abordou o condutor de um Honda Civic de cor azul e ao solicitar a documentação foi notado nervosismo do motorista. No carro também estava uma passageira.

Ao ser questionado se era proprietário do veículo, ele respondeu que era de um amigo e estava apenas levando o automóvel de Ubiratã para Foz do Iguaçu. Ele também informou que receberia a localização de onde deixar o carro quando estivesse em Foz do Iguaçu e que não receberia nada em troca.

Após consultar a documentação foi constatado registro de furto/roubo do Honda Civic Touring.

Diante dos fatos o carro foi apreendido e os envolvidos devem responder por receptação.

