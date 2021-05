Policia encontra maconha durante averiguação sobre aglomeração em Nova Cantu

A Polícia Militar foi acionada na noite desta sexta-feira (28) para averiguar uma denúncia de aglomeração nas proximidades do conjunto Colibri, em Nova Cantu.

No local, a equipe policial realizou a abordagem de três indivíduos, e ao serem questionados sobre o conhecimento do decreto de lockdown no município os mesmos disseram estar cientes. Durante a abordagem foi constatado dois maiores e um menor de idade, e em revista pessoal foi localizado com um deles, maior de idade, uma porção substância análoga à maconha, um dichavador e seda.

Diante dos fatos foi acionada a equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal, para as providências, por se tratar de desobediência ao decreto e aglomeração.

Todos foram encaminhados para o destacamento da Polícia Militar de Nova Cantu, e acionado o Conselho Tutelar para acompanhar o menor, posteriormente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as devidas providências.

