Serial killer suspeito de assassinar jovens gays é preso em Curitiba

José Tiago Correia Soroka, de 33 anos, suspeito de ser o serial killer responsável pela morte de três jovens homossexuais, foi preso pela Polícia Civil na manhã deste sábado (29), em Curitiba. Ele estava em uma pensão no bairro Capão Raso.

A delegada-chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Camila Cecconello, explicou que agora o suspeito será interrogado na delegacia. “Ele foi preso por policiais da DHPP por volta das 7h da manhã e está sendo encaminhado para a delegacia, onde ele vai ser interrogado sobre os fatos. E logo após, o delegado Thiago vai dar uma coletiva para passar mais detalhes sobre essa prisão e sobre o interrogatório do suspeito”, disse ela.

As vítimas do criminoso são David Júnior Alves Levisio, morto no dia 27 de abril, e Marco Vinício Bozzana da Fonseca, assassinado no dia 4 de maio, ambos na capital paranaense. Ele também é suspeito pela morte de Robson Olivino Paim, no dia 16 de abril, em Abelardo da Luz (SC).

Ainda no dia 11 de maio, o homem tentou matar mais um homossexual, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Na ocasião, a vítima conseguiu resistir ao ataque, mas teve alguns bens subtraídos.

Modus operandi

Todas as vítimas eram homossexuais e moravam sozinhas. Os três homens foram encontrados mortos na cama de suas residências com sinais de asfixia e tiveram pertencentes subtraídos.

De acordo com as investigações, o serial killer marcava os encontros por aplicativos de relacionamento entre homossexuais. Em um primeiro momento, o indivíduo trocava fotos com as vítimas e posteriormente se deslocava até a residência, ao chegar no o local as estrangulava. Após o sufocamento as cobria com cobertas.

