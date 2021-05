Homem invade residência, agride morador e rouba objetos em Cafelândia

A Policia Militar de Cafelândia foi acionada na noite deste domingo (30), a comparecer no Pronto Atendimento Medico (PAM) da cidade.

No local, um homem de 51 anos deu entrada com alguns ferimentos após ter a residência invadida e ter sofrido agressão por parte do invasor, que além do ato de violência, ainda subtraiu do local alguns objetos tomando rumo ignorado.

A Policia Militar e Policia Civil investigam o caso.

