Homem morre após ser esfaqueado em Nova Aurora

Robson Alvez Brizola de aproximadamente 36 anos, perdeu a vida após ser atingido por golpes de faca na noite deste domingo (30) em Nova Aurora.

Segundo informações, uma briga envolvendo a vítima aconteceu no centro da cidade. Robson foi atingido por golpes de faca e mesmo ferido tentou se evadir do local, mas não resistiu aos ferimentos e acabou entrando com um veículo escort em um milharal próximo ao Bairro Coração de Jesus. Ele não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito dentro do veículo.

A Polícia Militar e Policia Civil estiveram no local e investigam o caso. O corpo foi recolhido pelo IML de Cascavel.

Publicidade: