Com 4 óbitos no inicio de semana Ubiratã chega a 56 mortes pela Covid-19

Ubiratã vem sofrendo com o aumento das mortes de pessoas queridas por complicações causadas pela Covid – 19.

Nos últimos dias pelo menos 2 óbitos diários vem sendo registrados. Com mais 2 mortes nesta segunda-feira (31) e 2 na terça-feira (01), somam 56 vítimas em nosso município.

O fato é ainda mais preocupante pois somente no dia de ontem, mais 34 pessoas testaram positivo para Covid-19. Estamos com lotação máxima nos leitos clínicos em Ubiratã e as UTIs de todo Estado também estão lotados.

Mantenha distanciamento social e o uso de máscara, se sentir qualquer sintoma procure Atendimento de Saúde.

