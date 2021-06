Como está Ubiratã? Tribunal de Contas do Estado avalia como anda a transparência da vacinação contra a covid-19

O Tribunal de Contas do Estado resolveu avaliar como anda a transparência da vacinação contra a Covid-19.

Avaliou 11 questões sobre o tema nos 399 municípios.

Trinta e seis receberam nota máxima, sendo cinco da região.

Boa Esperança, Goioerê, Janiópolis, Rancho Alegre do Oeste e Roncador atingiram 100%.

Campo Mourão aparece em sétimo na região, com 85%.

Ubiratã, aparece apenas na 16ª posição com apenas 50% de transparência. Confira como ficou a região:



1) Boa Esperança 100%

1) Goioerê 100%

1) Janiópolis 100%

1) Rancho Alegre do Oeste 100%

1) Roncador 100%

6) Farol 90%

7) Campo Mourão 85%

7) Quinta do Sol 85%

9) Iretama 80%

10) Peabiru 75%

11) Altamira do Paraná 70%

11) Quarto Centenário 70%

13) Engenheiro Beltrão 60%

13) Luiziana 60%

15) Fênix 55%

16) Ubiratã 50%

17) Corumbataí do Sul 45%

17) Nova Cantu 45%

19) Mamborê 35%

20) Juranda 30%

21) Campina da Lagoa 25%

21) Terra Boa 25%

23) Araruna 20%

23) Moreira Sales 20%

25) Barbosa Ferraz 15%

Fonte: Tribunal de Contas do Paraná

