Em 2020 Ubiratã ficou em primeiro lugar na região da COMCAM no ITP

Em setembro/2020, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu início à segunda edição da avaliação dos portais da transparência das 399 prefeituras paranaenses por meio da aplicação do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP).

Com base nas informações obtidas a partir de um questionário composto por 159 itens, foi aferido o ITP de cada município.

Novamente Ubiratã , na administração do prefeito Haroldo Fernandes Duarte (Baco), ficou em destaque com a primeira colocação na região da COMCAM com a nota 88,41 e em destaque no Estado do Paraná na 16 colocação.

Novas Tebas, com a nota 94,82 ficou em primeiro lugar no Estado do Paraná. A média no Estado é 82,08.

Fonte: Tribunal de Contas do Estado Paraná TCU-Pr

