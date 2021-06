Idoso morre ao bater veículo em caminhão

Uma violenta colisão entre um veículo Fiat Uno e um caminhão tanque, causou a morte do motorista do automóvel, um idoso de 70 anos. O acidente, do tipo colisão frontal, ocorreu por volta das 18h30 desta segunda-feira, 31, na rodovia BR-272, próximo a Janiópolis.

A vítima, identificada por Salvador Cabral, morreu no local, ficando presa às ferragens do veículo. O condutor do caminhão também teve ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao hospital.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê esteve no local para fazer a retirada do corpo das ferragens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as circunstâncias do acidente. O Instituto Médico Lega (IML) de Campo Mourão recolheu o corpo.

Informações e foto: Goionews