Vinte pessoas são denunciadas por tortura e organização criminosa em Goioerê

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, no Noroeste do estado, ofereceu denúncia criminal contra 20 pessoas ligadas a uma facção criminosa que atua a partir de presídios. Os réus foram denunciados por organização criminosa e tortura.

Entre as pessoas denunciadas – 15 mulheres e cinco homens –, 17 já se encontram presas, uma cumpre pena em regime aberto e duas estão monitoradas com o uso de tornozeleira eletrônica.

MPPR

