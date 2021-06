Adolescente desaparecido há vários dias é encontrado sem vida no Paraná

Equipes da Defesa Civil, Polícia Militar, voluntários, amigos e familiares que se mobilizaram para tentar localizar Breno, de 15 anos, morador de Mandaguaçu (19 Km de Maringá), que estava desaparecido desde a manhã quinta-feira (27), quando foi visto pela última vez saindo da casa onde mora com os avós foi encontrado sem vida na manhã desta quinta-feira (03) em uma área de mata fechada no distrito de Iguatemi, em Maringá. O local fica na divisa de Maringá com Mandaguaçu.

O corpo estava dentro da área da fazenda experimental da Universidade Estadual de Maringá (UEM), segundo a Defesa Civil. As equipes realizavam buscas nesta manhã pelo adolescente que estava desaparecido há vários dias. O corpo foi reconhecido por um tio da vítima, segundo o secretário de Segurança Pública de Mandaguaçu e coordenador da Defesa Civil de Mandaguaçu, Alessandro Mansano.

“Um dos voluntários encontrou o corpo e chamou a gente. Eu estava com o tio do Breno no carro e fomos para o local. Infelizmente era o corpo dele mesmo e foi reconhecido pelo tio. Muito triste. A família está aqui no local desolada com o que aconteceu”, disse Mansano.

A área em que o corpo foi encontrado foi isolada e peritos da Polícia Civil estão no local. O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá está a caminho do local. O corpo será levado para uma autópsia, que indicará as causas da morte.

Com informações: Gmc online

