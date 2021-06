Capotamento tira vida de três pessoas na PR 573

Um capotamento envolvendo um veículo I30 foi registrado por volta das 20h30 desta quarta – feira (02), no KM 17 da PR 573 entre as cidades de Corbélia e Braganey.

Socorristas do SAMU, Defesa Civil e outras ambulâncias foram acionadas para atender os envolvidos no acidente. No local foi constatado dois óbitos. Outras três pessoas tiveram ferimentos e foram atendidas e encaminhadas para atendimento médico. Uma unidade de suporte avançado do SAMU também esteve no local para atender a ocorrência.

Viaturas da Polícia Militar de Corbélia e Braganey estiveram no local prestando atendimento. Os corpos das vítimas identificadas como Clayton Breda e Ana Thomas foram encaminhados para o instituto médico legal em Cascavel.

Durante a madrugada outra pessoa que estava no veículo, também não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. A vítima foi identificada como Jocielli Ceccon. Outras duas mulheres estão internadas e não temos a informação sobre o quadro clínico das mesmas.

Com informações do Portal Corbélia.

