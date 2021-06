Colisão envolvendo três veículos é registrada na BR 369

Um acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (02), envolvendo três veículos na rodovia BR 369 no trecho entre a cidade de Corbélia e a praça de pedágio da Penha.

No local, uma carreta, uma Caminhoneta F250 e um veículo Spin do município de Campina da lagoa.

A carreta seguia no sentido a Cascavel, e aparentemente os outros dois veículos no sentido contrário. Com a força do impacto os dois veículos menores ficaram destruídos.

Não temos a informação de como ocorreu a colisão, mas o veiculo de maior porte teve apenas alguns danos laterais. A F250 teve sua lateral e traseira atingida, já a Spin colidiu frontalmente.

Socorristas da Viapar e uma ambulância estiveram no local prestando atendimento mas apenas uma pessoa precisou ser encaminhada para atendimento médico com ferimentos moderados. Outros dois ocupantes do outro veículo foram liberados ainda no local. O condutor da carreta não teve ferimentos.

