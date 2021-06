Conselheiro tutelar de Mariluz é afastado do cargo acusado de pedofilia

A Justiça da Comarca de Goioerê, determinou o afastamento de um conselheiro tutelar, do cargo, acusado de pedofilia. Ele tem 28 anos. Atuava na cidade de Mariluz. O homem foi denunciado pela Promotoria de Justiça pelo crime de estupro de vulnerável praticado na internet. Ele teria tentado seduzir, em 2017, uma menina de 13 anos. O rapaz utilizava um perfil falso no Facebook. Alegava trabalhar em uma agência de modelos.

Conforme a denúncia, o conselheiro tutelar conseguiu fotos íntimas da vítima e então passou a constrangê-la, por no mínimo 13 vezes, com ameaças. Conforme as investigações, ele ameaçava a vítima de que enviaria as fotos a pessoas próximas a ela. Chegou a sugerir que se encontrassem em um motel.

A menor então contou o ocorrido aos pais, que procuraram a polícia e foram orientados sobre como proceder no contato com o acusado. Além disso, também usando nome falso, ele teria tentado agenciar uma criança de cinco anos de idade para prática de atos libidinosos, havendo indícios de reiteração de condutas criminosas ao longo dos anos. Os processos correm sob segredo de Justiça. As informações são do Ministério Público.

Fonte: Walter Pereira -Tribuna do Interior

