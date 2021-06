Primeiro caso da variante indiana é confirmado no Paraná, diz Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta quarta-feira (2), o primeiro caso da cepa B.1.617 no Paraná, popularmente conhecida como variante indiana ou delta, na nova classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Sesa informou que a identificação foi realizada por sequenciamento genômico do vírus SARS-CoV-2, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com amostra de um caso confirmado do Paraná.

A paciente é uma mulher de 71 anos, moradora da cidade de Apucarana, no norte do estado. Ela tem comorbidades e apresentou os sintomas da doença no dia 19 de abril após contato com casos confirmados.

Segunda a secretaria, ela realizou coleta de exame RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 no dia 26 de abril. A mulher chegou a ficar hospitalizada e teve alta.

De acordo com a Sesa, a paciente morava com o marido, de 74 anos, e o filho, de 58. Os três foram diagnosticados com o novo coronavírus. O filho morreu pela doença no dia 17 de maio.

A equipe de Vigilância Epidemiológica municipal informou que realiza acompanhamento dos familiares e dos contatos próximos a eles. Além disso, abriu uma investigação epidemiológica sobre o caso.

“Estamos às portas de um novo feriado, o Corpus Christi, e muitas pessoas pretendem viajar, e eu quero mais uma vez chamar a atenção para esse deslocamento nesse momento. Mesmo aquelas reuniões familiares, que são conhecidas como ‘aglomerações do bem’, nesse momento se traduzem muitas vezes em situações de tragédia familiar depois”, diz o secretário da Saúde, Beto Preto.

Monitoramento de cepas

O Laboratório Central do Estado (Lacen-PR) envia à Fiocruz, semanalmente, amostras de casos confirmados de Covid-19 para monitoramento das cepas circulantes no Paraná.

Conforme a Sesa, o critério de seleção é aleatório e levou à identificação desse caso, que não era considerado suspeito de infecção por alguma Variante de Preocupação (VOC).

O Lacen-PR está realizando a busca de amostras confirmadas para Covid-19, com data de coleta 15 dias anteriores e 15 dias posteriores à data de coleta do exame do caso confirmado, em toda a região da 16ª Regional de Saúde, que abrange 17 municípios.

Suspeito da B.1.617

A secretaria informou que o Paraná registra, ainda, um caso suspeito da cepa B.1.617.

Trata-se de um homem de 38 anos, morador de Cascavel, no oeste do estado. A amostra foi remetida à Fiocruz e aguarda o resultado do sequenciamento genômico.

Covid no Paraná

Um boletim divulgado pela Sesa, nesta quarta-feira, aponta que o estado chegou a 1.097.100 casos confirmados do novo coronavírus. Com mais 161 óbitos confirmados, o número de mortes pela doença no estado é de 26.641.

O levantamento aponta que 95% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos reservados para tratamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados.

O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 398 há registro de morte.

