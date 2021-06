Ubiratã Auto Peças: TIPOS DE TRAVAS E ALARMES PARA CARRO: SAIBA MAIS E SE PROTEJA!

Comprar um carro é sempre uma grande conquista, mas no meio da felicidade em adquirir um novo bem é preciso ficar atento aos tipos de travas e alarmes carro e impedir que a alegria vire desespero. Conheça agora alguns sistemas de proteção antifurto e fique por dentro das tecnologias disponíveis para a proteção do seu automóvel.

TIPOS DE ALARME PARA CARRO

Perimétrico

Este é um dos tipos mais comuns de travas e alarmes para carro 0 km. Seu sistema alerta para a abertura indevida das portas, ativando de forma automática o alarme sonoro. Só é preciso ficar atento à vulnerabilidade do carro através do porta-malas ou capô do motor, pois os sistemas mais básicos abrangem somente as portas do veículo.

Volumétrico

Este tipo de alarme utiliza um sensor ultra-sônico que libera ondas sonoras dentro da cabine do carro e monitora sua movimentação na área interna. O sensor conta com duas cápsulas, uma operando como “alto-falante” e outra como “microfone”. A primeira cápsula libera sinais no interior do carro que são captados pela segunda, então se uma das janelas do carro é arrombada, o padrão sonoro é alterado e o alarme dispara para indicar a invasão.

Sensor de movimento adaptado

A maioria dos carros hoje já saem de fábrica com acelerômetro, uma ferramenta que auxilia os equipamentos de segurança internos a captar os movimentos do carro, como inclinação, aceleração, etc. Quando integrado ao alarme, o acelerômetro pode dispara-lo caso o carro seja roubado através de um guincho ou reboque, mesmo que não haja abertura das portas ou violação dos vidros.

BLOQUEADOR DE FREIOS E PARTE ELÉTRICA

Entre os tipos de travas e alarmes para carro este certamente é um dos mais antigos no mercado. Usando uma tetra chave o dono do carro pode ativar o sistema que desliga toda a parte elétrica e, se por acaso o ladrão conseguir ir além disso, o freio trava as rodas na primeira vez que for acionado pelo intruso. Desta forma o carro não poderá sair do lugar.

RASTREADORES

Levando em conta os demais tipos de travas e alarmes para carro os rastreadores são considerados os mais eficazes, principalmente se associados a outras opções de segurança no veículo. O que desanima a maioria dos motorista é o preço da instalação do equipamento e a mensalidade cobrada pela empresa que irá fiscalizar seu carro 24 horas.

Quando falamos em eficiência os rastreadores saem logo na frente das demais opções, pois basta um telefonema seu e a central de monitoramento já desliga seu carro onde ele estiver, dispara um alarme com voz pré gravada e o localiza, informando a polícia. Esse é um dos sistemas mais rápidos para recuperar seu carro roubado.

COMO SE PROTEGER

Muitas vezes um gasto inicial no sistema de proteção com travas e alarmes para carro pode significar uma economia gigantesca em caso de futuro arrombamento ou roubo do veículo. Analise as opções disponíveis e não hesite em aliar mais de uma para reforçar a proteção. Outros cuidados básicos podem colaborar, como: Não deixar bolsas ou mochilas à vista dentro do carro, estacionar em locais iluminados e, claro, investir em um seguro para o seu veículo. Lembre dos seus sacrifícios para adquiri-lo e não meça esforços para protege-lo de todas as formas.

