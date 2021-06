Inusitado: Galo vai parar na delegacia após cantar de madrugada no Paraná

A Polícia Militar apreendeu um galo após uma denúncia de perturbação do sossego, na madrugada desta segunda-feira (7). O fato inusitado aconteceu em Ivaiporã, no norte do Paraná. Segundo a PM, o animal estava cantando.

De acordo com a polícia, um morador fez uma denúncia de que um vizinho estava mantendo um galinheiro nos fundos de uma casa. A ligação foi feita por volta das 2h.

Além disso, o morador disse à polícia que tentou conversar com o dono do galo sobre o barulho, mas nenhuma providência foi tomada. Por isso, ele resolveu ligar para a PM.

O dono do animal precisou assinar um termo circunstanciado. Já o galo apreendido foi recolhido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A PM informou que mais da metade das denúncias que são feitas por moradores são referentes a ocorrências de perturbação do sossego, em todo o Paraná.

