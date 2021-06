Noiva morre durante a cerimônia e noivo casa com a irmã dela

Uma noiva morreu durante a própria cerimônia de casamento e o noivo decidiu casar com a irmã dela após ambas as famílias decidirem que as festividades não deveriam parar. A sucessão de fatos tristes e inusitados ocorreu no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, no último fim de semana.

Segundo informações da mídia local, a noiva, chamada Surbhi, sofreu um ataque cardíaco assim que recebeu uma guirlanda símbolo do casório tradicional hindu, do futuro marido Manjesh Kumar. Uma médica foi chamada ao local, mas infelizmente não conseguiu salvá-la.

Ao invés de colocar um ponto final triste na cerimônia, as duas famílias concordaram que o casamento deveria ser realizado, e substiuíram a noiva pela irmã dela, Nisha.

O corpo da noiva falecida foi mantido em uma sala ao lado do salão onde a cerimônia foi realizada e posteriormente foi cremado.

Ajab Singh, um dos tios de Surbhi, disse ao Daily Mail que foi uma “decisão muito difícil”.

“As duas famílias se sentaram juntas e alguém sugeriu que minha irmã mais nova, Nisha, se casasse com o noivo. As famílias discutiram o assunto e ambas concordaram”, disse Saurabh, irmã da noiva, à agência indiana IANS.

Segundo a IANS, o motivo para prosseguir com a cerimônia pode envolver tradições locais. No país, a família da noiva geralmente recebe um dote assim que o casamento é realizado, enquanto a família do noivo talvez quisesse evitar ser mal vista após participar de um casamento inacabado.

“Nunca testemunhamos emoções tão confusas. A tristeza pela morte dela e a felicidade do casamento ainda não foram assimiladas”, resumiu a questão Ajab Singh, um dos tios da noiva.

Fonte: R7/DAILY MAIL

