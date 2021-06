Polícia Militar de Campina da Lagoa recupera caminhonete roubada em Joinville

A Polícia Militar de Campina da Lagoa localizou e recuperou uma caminhoneta roubada na tarde deste domingo (06), após ser informada por um morador do Bairro do Guarrincha.

A caminhoneta foi abandonada em meio a uma plantação de milho próximo as margens da PR-239. Um morador que não quis se identificar acionou a Polícia após avistar o veículo com a parte da frente coberta com alguns pés de milho e sem placas.

A Polícia foi até o local e constatou que a caminhoneta tinha indicio de ser usada para contrabando, pois não havia os bancos traseiros. Ao checar no sistema, constatou que o referido veículo havia sido roubado no dia 05 de abril em Joinville Santa Catarina.

