PRF encerra Operação Corpus Christi com apreensão de meia tonelada de drogas e 10 veículos recuperados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 de domingo (6), a Operação Corpus Christi 2021 no Paraná. Neste ano, durante os cinco dias de operação, que teve início na quarta (2), policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 463 quilos de maconha e 103 quilos de cocaína no estado. Além disso, 45 pessoas foram presas pelos mais diversos crimes e 10 veículos foram recuperados.

Dos 45 indivíduos presos, sete foram presos por tráfico de drogas, onze por contrabando e seis por dirigirem sob efeito de álcool. No total, 439 mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos por nossas equipes.

Em operações conjuntas com o Denarc da PCPR na quarta (2), 167 quilos de maconha foram apreendidos em Pato Branco (PR) e 103 quilos de cocaína foram apreendidos em Nova Aurora (PR).

Mais 50 quilos de maconha foram apreendidos em Realeza (PR) na quarta (2), um homem foi preso. Na quinta (3), um homem de 19 anos foi preso transportando 250 quilos da droga em Santa Tereza do Oeste (PR).

Além disso, no sábado (5), na ponte Ayrton Senna, em Guaíra (PR), dois irmãos foram presos transportando 28 quilos de maconha escondida nos bancos de um automóvel.

Os agentes da PRF flagraram 25 motoristas dirigindo bêbados. 197 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, além de 13 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Cerca de 140 veículos foram recolhidos aos pátios por diversas irregularidades, dez que haviam sido roubados, foram recuperados.

Ainda, foram registradas 321 ultrapassagens irregulares durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Foram fiscalizadas 1.404 pessoas e 1.222 veículos. 1.755 infrações foram registradas pelos policiais, nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF no Paraná.

A PRF registrou 104 acidentes, com 116 pessoas feridas e sete mortes nas rodovias federais do Paraná, de quarta a domingo. Em 2020, não houve operação, razão pela qual não há comparativo.

