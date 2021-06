PRISÃO POR RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO/ROUBADO

Por volta da meia-noite e meia deste domingo (06), uma equipe da Polícia Militar recuperou

um veículo VW/T-Cross com registro de furto em data de 18 de fevereiro, na cidade de

Palhoça, Santa Catarina e prendeu um jovem de 24 anos por receptação.

A ocorrência teve início quando os policiais realizavam patrulhamento pelas imediações de um posto de

combustíveis na entrada do Jd. Lar Paraná , em Campo Mourão.

Ao passar pelo local, os policiais perceberam dois veículos que saíram em alta velocidade. Após acompanhamento, o VW/T-Cross foi abordado. O outro veículo, um VW/Tiguan, se evadiu sentido Tuneiras D’Oeste, não sendo

possível abordá-lo.

Após verificação da placa do veículo constou alerta de furto no estado de Santa Catarina. Foi verificado que o carro estava preparado para o transporte de cigarro, inclusive equipado com rádio comunicador. Nada de ilícito havia no veículo.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado, juntamente com o veículo até a delegacia de Polícia

Civil para que fossem adotados os devidos procedimentos.

Fonte: Boletim noticioso 11º BPM

Publicidade: