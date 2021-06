Ex-jogador do Flamengo e do Santos morre em acidente de trânsito em Maringá

O ex-jogador Diogo Corrêa de Oliveira de 38 anos morreu após se envolver em acidente de trânsito na noite de quarta-feira (9) em Maringá.

Segundo informado à reportagem, Diogo trafegava pela Avenida Morangueira quando perdeu o controle da Yamaha Fazer e bateu em um poste de energia, na Zona Norte da cidade.

Socorristas do Siate e Samu foram mobilizados ao local, porém apenas puderam constatar o óbito. A vítima teve traumatismo craniano. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do IML (Instituto Médico Legal).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

Carreira

O centroavante Diogo Corrêa de Oliveira, de 38 anos, foi formado pelo Santos, e jogou no Flamengo, Tokushima Vort do Japão, Galo Maringá entre outros times do Brasil.

Publicidade: